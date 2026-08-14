Finanzas

¿Vale la pena unificar deudas con hipoteca como respaldo? Le contamos qué evaluar

Le explicamos los riesgos y beneficios de consolidar deudas con garantía hipotecaria en Costa Rica.

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Por Marcia Solano Miller

Cuando las cuotas de tarjetas, préstamos personales, vehículos y otros financiamientos comienzan a absorber una parte excesiva del ingreso, unificar todas las obligaciones en un solo crédito puede parecer una salida inmediata.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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