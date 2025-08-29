Finanzas

Venta de activos de Desyfin permitirá recuperar 13% adicional a los depositantes no garantizados; conozca en qué fecha podrían recibirlo

Conassif aprobó la decisión de elevar el porcentaje de recuperación hasta un 62,20% sobre el exceso de los ¢6 millones

Por Marcia Solano Miller

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la venta de activos de la Financiera Desyfin S.A., lo que permitirá pasar la recuperación de los depositantes no garantizados de un 48,97% hasta un 62,20% sobre el exceso de los ¢6 millones.








ConassifDesyfindepositantes no garantizados13% adicional
