Venta de activos de Desyfin permitirá recuperar 13% adicional a los depositantes no garantizados; conozca en qué fecha podrían recibirlo

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la venta de activos de la Financiera Desyfin S.A., lo que permitirá pasar la recuperación de los depositantes no garantizados de un 48,97% hasta un 62,20% sobre el exceso de los ¢6 millones.

La decisión se tomó en la sesión extraordinaria 1962-2025, celebrada el pasado 18 de agosto, y favorece a quienes entregaron su información respectiva y en el tiempo establecido por la Resolución para recibir los recursos correspondientes el 14 del mismo mes.

De concretarse, la nueva transacción se realizaría antes de iniciar el proceso concursal, programado para el 9 de octubre de este año.

Respecto a la operación, consiste en la venta de derechos sobre contratos de leasing a BCR Leasing Premium Plus S.A., subsidiaria del conglomerado financiero del Banco de Costa Rica (BCR).

En total, se incluyen 1.083 operaciones a un precio neto de hasta ¢14.618 millones, lo cual representa un 82,80% del saldo bruto, calculado en ¢17.655 millones.

“La oferta aprobada también contempla la cancelación de la obligación que Arrendadora Desyfin S.A. mantiene con la Financiera, por un monto de ¢747 millones. En total, la operación representaría para la Financiera ¢15.365 millones en disponibilidades, recursos que se utilizarán para incrementar el porcentaje de recuperación de los depositantes no garantizados. De esta forma, se estima que el recorte se reduciría del 51,03% a un 37,80% aproximadamente“, explicó Conassif.

Además, aclaró que las entidades involucradas deberán cumplir previamente con las condiciones contractuales y legales para formalizar la compra y venta de los activos.