Competitividad costarricense: Foro de ‘EF’ analizará los retos que enfrenta el país en materia de inversión extranjera

El régimen de zonas francas es el motor responsable del 14% del producto interno bruto y de alrededor del 65% de las exportaciones en Costa Rica. Además de ese impacto directo, su operación también impulsa al resto de la economía nacional mediante la generación de empleo y la promoción del crecimiento en las regiones periféricas a la Gran Área Metropolitana.

A pesar de ello, la atracción de inversión a estas zonas enfrenta retos importantes que se unen a los que arrastra el país en aspectos clave como educación e infraestructura, cuya atención es urgente para mantener la competitividad nacional y seguir siendo atractivos para las empresas internacionales.

‘El Financiero’ analizará estos y otros temas concernientes a la atracción de inversión extranjera directa, en un foro especializado que transmitirá este jueves 4 de setiembre a las cuatro de la tarde (4:00 p. m.), en nuestras redes sociales.

En el evento nos acompañarán Jaime Morales, gerente senior de la práctica de Comercio Exterior de Grant Thornton, vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior y director del Comité de Comercio e Inversión Extranjera Directa de Amcham; Marvin Rodríguez, Gerente de Facilitación de Comercio e Inversión de Procomer; y Carlos Wong, Director General CODE Development Group.

Quienes deseen ver el foro pueden inscribirse en este enlace para ser notificados al inicio del evento.

