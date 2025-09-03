Foros

Competitividad costarricense: Foro de ‘EF’ analizará los retos que enfrenta el país en materia de inversión extranjera

El foro especializado se transmitirá este jueves 4 de setiembre a las 4 de la tarde, en todas nuestras redes sociales

Por Andrea Mora Zamora

El régimen de zonas francas es el motor responsable del 14% del producto interno bruto y de alrededor del 65% de las exportaciones en Costa Rica. Además de ese impacto directo, su operación también impulsa al resto de la economía nacional mediante la generación de empleo y la promoción del crecimiento en las regiones periféricas a la Gran Área Metropolitana.








Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

