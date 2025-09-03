Competitividad costarricense: Foro de ‘EF’ analizará los retos que enfrenta el país en materia de inversión extranjera

El régimen de zonas francas es el motor responsable del 14% del producto interno bruto y de alrededor del 65% de las exportaciones en Costa Rica. Además de ese impacto directo, su operación también impulsa al resto de la economía nacional mediante la generación de empleo y la promoción del crecimiento en las regiones periféricas a la Gran Área Metropolitana.
A pesar de ello, la atracción de inversión a estas zonas enfrenta retos importantesque se unen a los que arrastra el país en aspectos clave como educación e infraestructura, cuya atención es urgente para mantener la competitividad nacional y seguir siendo atractivos para las empresas internacionales.
‘El Financiero’ analizará estos y otros temas concernientes a la atracción de inversión extranjera directa, en un foro especializado que transmitirá este jueves 4 de setiembre a las cuatro de la tarde (4:00 p. m.), en nuestras redes sociales.
En el evento nos acompañarán Jaime Morales, gerente senior de la práctica de Comercio Exterior de Grant Thornton, vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior y director del Comité de Comercio e Inversión Extranjera Directa de Amcham; Marvin Rodríguez, Gerente de Facilitación de Comercio e Inversión de Procomer; y Carlos Wong, Director General CODE Development Group.
Quienes deseen ver el foro pueden inscribirse en este enlace para ser notificados al inicio del evento.
El foro especializado se transmitirá este jueves 4 de setiembre a las 4 de la tarde, en todas nuestras redes sociales.
