¿Cuáles son las ventajas de una pensión voluntaria? Especialistas lo discutieron en foro de ‘El Financiero’

El régimen de pensión voluntaria es una herramienta con poco más de veinte años de existencia que todavía se utiliza poco, sin embargo, los expertos la recomiendan como una de las principales formas de mejorar su calidad de vida en la vejez.

Expertos conversaron sobre pensiones en foro de 'El Financiero'. En la foto aparecen de izquierda a derecha: Ana María Brenes, gerenta de pensiones de BAC Pensiones, Ricardo Nassar, director de Derecho Notarial de la firma Bakertilly, Héctor Maggi, gerente general de la Operadora de Pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social, Adrián Pacheco, intendente de Pensiones, y Segio Morales, editor de este medio. (Jose Cordero)

Según mencionó Adrián Pacheco, intendente de la Superintendencia de Pensión (Supén), los fondos voluntarios cuentan con apenas unos 80.000 aportantes, una cifra muy lejana al millón que tiene el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP).

¿De dónde viene tanta diferencia? La obligatoriedad del ROP evidentemente juega un papel en la disparidad, no obstante, la falta de educación financiera se alza como una de las principales causas. Por lo menos a esa conclusión llegaron cuatro expertos que conversaron sobre el tema en el foro de El Financiero “Pensión: lo que requiere saber para su futuro”.

En dicho evento participaron Pacheco, Héctor Maggi, gerente general de la Operadora de Pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ana María Brenes, gerenta de pensiones de BAC Pensiones, y Ricardo Nassar, director de Derecho Notarial de la firma Bakertilly.

“La mejor medicina para esta situación es mucho más educación financiera. Porque hay una importante ignorancia sobre el tema, de hecho, hay personas que no son formales, que representan un porcentaje altísimo de la economía, que no es que no coticen, sino que ni siquiera saben que existe el fondo voluntario”, dijo Pacheco en el foro.

Brenes lamentó el hecho de que no se popularicen más este tipo de fondos ya que suelen tener beneficios importantes, entre ellos que se pueden amoldar a cada individuo, a diferencia de los demás pilares que suelen tener reglas más generales o inflexibles. La gerenta de BAC Pensiones puso como ejemplo el modelo de multifondos, donde las personas pueden aportar a fondos de corto, mediano y largo plazo, tanto en dólares como en colones.

“En el caso nuestro, lo que hemos visto es que, de cara a los afiliados, es muy valioso también poder tener este diferente perfil donde pueden ir transitando de largo a mediano, a corto plazo, el cliente que así lo prefiere. Yo creo que es un tema sobre todo de educación porque el tercer pilar (el voluntario) tiene algunas flexibilidades que le permiten adaptarse de acuerdo al objetivo de cada persona”, dijo Brenes.

Pacheco también agregó que este régimen tiene una ventaja con la que no cuenta ningún otro instrumento financiero similar y es que no hay que ser trabajador para empezar a aportar. El funcionario dijo que unos padres pueden abrir desde el nacimiento un fondo para sus hijos para que cuando llegue a la edad de trabajar tenga ya acumulado un monto importante.

“Se dice que una persona cuando termina su vida laboral normalmente un 70% de la pensión es producto de rendimientos y un 30% de aportes. Ahora imagínese el de una persona que cuando inicia a trabajar ya tiene 25 años (de aportes)”, mencionó el intendente.

Maggi comentó que en su experiencia ha visto cómo los fondos voluntarios pueden mejorar de forma importante lo que recibe, pero que también hay formas de restarle efectividad. Menciona como ejemplo las personas que tuvieron un fondo voluntario pero que, cuando llega la edad de retiro (57 años para este pilar) lo desacumulan en su totalidad “y no lo usan para mejorar su pensión”.

“Creo que es una herramienta espectacular para usar, pero tenemos que crear el hábito en la gente”, dijo el gerente de la operadora de la Caja.

Durante el evento también se mencionó la posibilidad de crear nuevos incentivos para tratar de popularizar su adopción. Entre ellos se comentó la posibilidad de más exoneraciones fiscales (lo cual requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa) y la afiliación automática (no es lo mismo al aporte obligatorio).

“La superintendencia considera que los incentivos actualmente son atractivos. ¿Cuáles son? Se puede exonerar hasta un 10% del ingreso con fondos voluntarios, los títulos valores no pagan impuestos. Solo eso ya debe abrir los ojos a cualquier persona que está pensando en su futuro o un inversionista. Y aún así, eso que se pensó de una manera visionaria hace 25 años, no ha generado los resultados que tal vez uno espera. Entonces hay que preguntarse por qué no”, mencionó Pacheco, quien también añadió que debe darse un enfoque más fintech para volver el sistema más atractivo.

Si lo desea, puede ver el foro completo en este enlace. En el evento además se discutió sobre posibles cambios la edad de retiro y el blindaje de las inversiones del ROP.