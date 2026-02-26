Cuando la inteligencia humana se encuentra con la artificial: foro de ‘El Financiero’ analizó los avances en adopción y gestión de la IA

¿Dónde queda el papel del ser humano en el entorno de vertiginosos avances de inteligencia artificial que todas las industrias están enfrentando?

¿Cuál es el rol de la inteligencia humana en este escenario de constante cambio para los negocios, la producción, la educación, las políticas públicas y hasta nuestra vida diaria?

¿Cómo garantizar que nadie se quede atrás?

Estas son algunas de las preguntas que guían el nuevo foro especializado sobre inteligencia artificial, organizado por ‘El Financiero’, que se realiza este jueves 26 de febrero.

El espacio busca comprender cómo la trabajar para que sea la inteligencia híbrida —la combinación entre capacidades humanas y tecnológicas— la que transforme la manera de hacer negocios en el futuro.

En la conversación participan María Celina Ordoñez, vicepresidenta global de Tecnologías de la Información para Finanzas y Compras en Procter & Gamble (P&G); Luis Guell, decano de Ingenierías de Manufactura Avanzada en Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT); y Andrés Fernández, investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

Con este grupo de expertos analizamos cómo sus sectores están incorporando la inteligencia artificial, los desafíos que implica su rápida evolución y las nuevas competencias que esta exige a profesionales y empresas.

El diálogo también profundiza en las políticas internas necesarias para un uso responsable de estas herramientas, las estrategias para enfrentar la resistencia organizacional y los principales riesgos y brechas que surgen gracias a la IA, en materia de política pública.

El foro ya está disponible en nuestros canales digitales. Puede acceder a él aquí: