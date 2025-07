Foro de ‘El Financiero’ analizó el futuro del trabajo en Costa Rica: bienestar, flexibilidad e IA marcan la agenda de los recursos humanos

Ya los colaboradores no buscan en sus trabajos lo que buscaban antes: ahora el salario —que no deja de ser un factor importante— se une a aspectos como la flexibilidad, la adaptación a los objetivos personales y a la búsqueda de una “experiencia” laboral como factores predominantes para aceptar y permanecer en un empleo.

Otros elementos como el teletrabajo, el cada vez más fuerte regreso a las oficinas y la inclusión de la inteligencia artificial en la gestión del capital humano, se han convertido en los factores que están marcando el rumbo actual de las empresas y de los profesionales en contratación.

Esos son los temas que abordó El Financiero en su foro ‘Recursos Humanos: Tendencias, Desafíos y Prioridades 2025′, el cual se estrenó este jueves 10 de julio, junto a las expertas Sylvia González y Kristhel Ureña —gerentes de consultoría en Capital Humano en Grant Thornton—; Ingrid Naranjo —socia fundadora de Territorio Psicológico—; y Nydia Vega —encargada de la Cátedra de Recursos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia—.

Expertas en bienestar laboral conversaron sobre el futuro de la gestión del recurso humano, en foro de ‘El Financiero’. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Las generaciones cada vez tienen más claro qué es negociable y qué no lo es”, afirmó Naranjo. “Ahora lo que los colaboradores buscan es una experiencia laboral que les dé plenitud en la vida”.

“Hay personas para las cuales no es negociable trabajar más allá del tiempo por el cual están optando en esa posición, y hay personas para las cuales no es negociable su salud mental. Así se van forjando espacios donde la experiencia en ese entorno laboral les permite, o no, ir solventando esos objetivos, sus necesidades”.

Esto, señalan las expertas, representa un reto para las organizaciones que ahora deben entender que la comunicación no debe fallar nunca en la gestión del capital humano. Según Vega, “es importante que los líderes vean la importancia de la flexibilidad para mejorar la productividad”.

Las expertas enfatizaron en la necesidad de que las organizaciones definan una propuesta de valor para sus colaboradores pues, según González, es necesario tener claro “a quién quiero contratar y qué es lo que le puedo ofrecer”, ya que muchas veces no se reflexiona sobre esto, más allá del tema salarial.

“Hemos trabajado con clientes que dentro de su propuesta de valor tienen elementos que apuntan a la estabilidad y al crecimiento, pero donde el tema económico puede que no sea el fuerte. En estos casos, una propuesta de valor para una persona para la que su prioridad es el ingreso, posiblemente no va a ser la más atractiva; pero para otra que lo que quiere es estabilidad, saber que no le van a cerrar su unidad y que no se va a quedar sin trabajo, la propuesta sí le sonará atractiva y será fiel a la organización por más tiempo”, explicó González.

Las expertas enfatizaron en la necesidad de que las organizaciones definan claramente su propuesta de valor para los colaboradores y que tengan claro “a quién quiero contratar y qué es lo que le puedo ofrecer”. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En ese sentido, y en términos de retención de personal y mejora de las ofertas, las especialistas enfatizaron en la importancia de entender “que nosotros como seres humanos necesitamos comunidad” y que los espacios laborales pueden convertirse en ellas.

“Yo de mi comunidad no me quiero ir. Si mis colaboradores se sienten entendidos, cuidados y vistos en su integralidad con todas sus necesidades básicas y humanas, no tendríamos que estar hablando ni de crisis, ni de pérdida de productividad. Muchas veces no sabemos qué es lo que le gusta a una persona o por qué está en la organización: en algún momento nos dijeron que teníamos que respetar la barrera entre lo profesional y lo personal, pero hay que conocer a la persona como la persona que es y no como un recurso más que está ahí para trabajar, para poder valorar los riesgos de una forma adecuada. Aquí el tema del liderazgo es esencial”, agregó González.

Apertura e inteligencia artificial

Los otros dos puntos importantes fueron el ingreso de la inteligencia artificial en la gestión del capital humano y el cómo sacar provecho a estos aprendizajes para mejorar la experiencia empresarial.

Según Ureña, son muchas las organizaciones que mejoran su operación “cuando dejan de poner a un ser humano a hacer funciones que son muy básicas” y por eso las nuevas tecnologías se convierten en aliadas.

“Mejoran la administración del tiempo, mejoran los controles de vacaciones y hasta podemos entender con analítica, de dónde es que vienen las incapacidades. Estas herramientas permiten estar más accesibles en trámites sencillos como los de expedición de constancias laborales, con colaboradores que se sienten mejor atendidos porque no tuvieron que esperar por ellas una semana. La clave aquí es capacitar al equipo”.

