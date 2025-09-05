Foros

Talento, infraestructura y trámites: Foro de ‘EF’ analizó los retos de Costa Rica para mantener la competitividad en la atracción de inversión extranjera

A pesar de su importancia en la economía nacional, los factores que vuelven a Costa Rica un destino competitivo para invertir enfrentan retos de atención urgente

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

La inversión extranjera ha sido un motor clave de crecimiento para Costa Rica, y dentro de ella el régimen de zonas francas ha tenido un papel protagónico.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ForoZonas francasGrant ThorntonDevelopment GroupProcomer
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.