¿Qué hacer en tales casos? Una solución la ofrece Robert Mnookin, en su libro “Bargaining with the devil: When to Negotiate, When to Fight”. En síntesis, desaconseja negociar con el enemigo; es decir, evitar ese tipo de situaciones. No obstante, la mayoría de nuestras decisiones diarias tienen una dimensión ética, y con frecuencia hay que entrar en esas dinámicas de poder.