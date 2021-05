Muchas personas dejan que sus relaciones personales se vayan por la borda mientras se enfocan en su carrera y comienzan una familia. Sin embargo, las investigaciones muestran que nuestras carreras son más exitosas cuando cuentan con el apoyo de amistades sólidas y estables. No corras el riesgo de perder el contacto con tus contactos sociales más cercanos. La carrera y la amistad pueden reforzarse una a la otra: los amigos pueden darnos una visión panorámica sobre nuestra carrera e incluso inspirar nuestra pasión por el crecimiento profesional. Contrarresta el distanciamiento natural y haz un esfuerzo por mantener tus amistades. Llama a tu amiga en lugar de solo entrar a su página de Facebook. Haz planes para ver a tu amigo (¡y no los canceles!). Está muy bien ponerse metas profesionales ambiciosas, pero no sacrifiques a quienes te son cercanos en el proceso. (Adaptado de “Being Too Busy for Friends Won’t Help Your Career”, de Neal J. Roese)