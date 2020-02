Cómo los mejores gerentes identifican y desarrollan a los talentos

7 Mejore a las personas. Los grandes directivos reconocen el potencial donde los demás no lo ven – y lo mismo hacen los grandes agentes de talentos. No importa qué tan habilidosos sean sus empleados, necesitará ayudarlos a crecer de nuevas formas. Como Herminia Ibarra y Anne Scoular recientemente señalaron aquí en Harvard Business Review, “el rol del directivo, en pocas palabras, es el de volverse un entrenador.” Esto significa dominar el arte de ofrecer retroalimentación crítica, incluyendo la habilidad de tener conversaciones difíciles y corregir el mal desempeño. También significa predecir sus futuras necesidades de talento, de forma que pueda mantenerse delante de la demanda y lograr que las personas en su equipo sigan siendo activos relevantes y valiosos durante los próximos años. Como muestra nuestra investigación con ManpowerGroup, en la que encuestamos a casi 40.000 organizaciones en 43 países, casi 1 de cada 2 empleadores reportan que no pueden encontrar las habilidades que necesitan, lo que sugiere que sus estrategias de planeación de talento no son lo suficientemente efectivas.