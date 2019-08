A pesar de lo importante que es la retroalimentación para el desarrollo de los empleados, a algunos directivos no les gusta darla. Este es un problema porque, cuando la gente no recibe retroalimentación, comienza a preguntarse por qué. Tal vez piensen que, siempre y cuando no creen problemas, estarán bien. Sin embargo, los empleados necesitan saber sobre su desempeño, tanto bueno como malo. De otro modo, tal vez solo bajen la cabeza y busquen no meterse con usted, esto no les ayudará a tomar riesgos o a ser proactivos en la resolución de problemas. A los empleados que no reciben retroalimentación también les podría preocupar que piense que no pueden mejorar. Los equipos necesitan una seguridad psicológica para funcionar lo mejor posible y, para sentirse segura, la gente necesita saber que su jefe está comprometido con su éxito. Dar retroalimentación demuestra que lo está. Establezca altas expectativas para su equipo hablando de forma regular con la gente sobre las áreas en donde pueden crecer. ¿Cuál sería la moraleja? Si no le da mucha retroalimentación a sus empleados, cambie su estrategia.