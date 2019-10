Mi investigación muestra que los esfuerzos exitosos no sólo identifican desde el inicio fuentes potenciales de resistencia, sino que también hacen planes para superar todas las que puedan surgir. Esto no se realiza por medio de sobornos, coerción o manipulación, sino habilitando a las personas para que impulsen el cambio organizacional por sí mismas. He aquí cómo hacerlo.