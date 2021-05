Incluso si no hay acuerdo de confidencialidad, los empleadores podrían mantenerse en silencio para evitar demandas por difamación por parte de los empleados acusados. Esto a pesar del hecho de que los patrones suelen ganar los casos de difamación, siempre y cuando actúen de buena fe y digan la verdad. Muchos estados incluso tienen leyes que le dan inmunidad a los patrones respecto a demandas ocasionados por referencias laborales. En un caso, la corte sostuvo que el empleador no tenía responsabilidad por dar una mala referencia, incluso aunque este había brindado accidentalmente información falsa. Sin embargo, es una molestia ser demandado, incluso si termina ganando. Por lo tanto, los abogados podrían aconsejar a los patrones a no dar malas referencias.