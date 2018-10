La burocracia puede agotar a su empresa, pero la agilidad puede restaurarla

En estas situaciones, proponer una mayor paciencia o argumentos empresariales más persuasivos seguramente no ayudará, y tampoco lo hará el recomendar un cambio laboral. Si el 85% de los empleados a nivel global son infelices, lo más probable es que la mayoría de quienes saltan de trabajo simplemente aterricen en la jaula de otra compañía. En lugar de ello, las discusiones típicamente se mueven a otra opción: equipos ágiles. En vez de debatir las ventajas de las prácticas ágiles, ¿por qué no comenzar a demostrarlas? Los ejecutivos podrían no saber lo que quieren hasta que usted se los muestre.