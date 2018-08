No observamos diferencias significativas de interpretación entre grupos de edad o entre hablantes nativos de inglés y quienes lo usan como segundo idioma, con una excepción: la frase “slam dunk” (un enceste sencillo, en términos de basquetbol). En promedio, los hablantes nativos de inglés interpretaron que la frase indica una probabilidad de 93%, mientras que los no nativos la colocaron en 81%. Este resultado ofrece una advertencia para que cuando trate de ser claro evite frases culturalmente sesgadas en general y metáforas deportivas en particular.