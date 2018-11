Nosotros, en el Better Life Lab, de New America, publicamos un reporte (https://www.newamerica.org/better-life-lab/reports/sexual-harassment-severe-and-pervasive-problem/summary-of-findings) sobre el acoso “severo y generalizado” detectado en trabajos de bajo y de alto ingreso, como en ocupaciones dominadas por hombres o mujeres. También publicamos una serie de herramientas adjuntas, #NowWhat, dirigido a las partes interesadas que quieren cambiar esta realidad. Entre las recomendaciones que ofrecemos, una en particular es relevante para las empresas: la reforma de la cadena de suministro.