En esas situaciones, necesita preguntarse: ¿Estas expectativas son mías, y por lo tanto no requeridas –y potencialmente ni siquiera percibidas- por los demás? Si la respuesta es sí, lo más probable es que usted sea suficientemente productivo. En lugar de castigarse por lo que no está haciendo, es momento de bajar sus expectativas a un nivel que esté alineado con el de todos los demás. Si la respuesta es no, las expectativas no son suyas, sino que son un requerimiento de su trabajo. Entonces proceda a la siguiente pregunta.