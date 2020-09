Clear recalca el hecho de que el verdadero cambio no es un cambio en los resultados, el proceso o el comportamiento, es un cambio de quienes somos. El objetivo no es leer un libro, es convertirse en lector, no es correr un maratón es convertirse en atleta. No tenemos que ser perfectos, pero si constantes y la única forma es haciendo y pensando en que no es un método para lograr algo externo, es para lograr un cambio interno.