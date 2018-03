Ejecutor. Este gerente de proyecto busca oportunidades de negocio dentro de las fronteras estratégicas existentes y respaldadas con buenos argumentos. El ejecutor gana seguidores organizacionales para una oportunidad garantizada de crecimiento, que es consistente con la estrategia actual y está respaldada por evidencia cuantitativa. En otras palabras, no hay riesgo, no hay incertidumbre y no hay desafío, sólo la necesidad de ejecutar. Consecuentemente, los ejecutores dependen de que los miembros de la organización sigan sus rigurosos análisis de proyecto. Este puede verse como el camino más certero al éxito, ya que la oportunidad de crecimiento está bien documentada y alineada con la estrategia existente. Sin embargo, el ejecutor puede apuntar sólo a un número limitado de oportunidades, que son la fruta de las ramas bajas. El ejecutor no puede proveer conocimiento hacia las oportunidades más radicales de negocio.