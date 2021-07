Ottón Solís Fallas ( ADRIÁN SOTO PARA EF)

Sin rodeos, Ottón Solís afirma que está dispuesto a asumir el costo político de haber impulsado recortes en rubros sensibles del presupuesto del 2015 como el pago de pluses a los empleados públicos, anualidades y dedicación exclusiva, las que considera como un “abuso tremendo”.

El diputado y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) agregó que tampoco piensa en cuánto caudal político dejó de llegar a sus molinos por haber apoyado hace tres años un plan fiscal que negoció con la entonces presidenta Laura Chinchilla y por insistir todavía hoy en la necesidad de que el país cuente con una reforma tributaria.

Tal empuje a la austeridad fiscal y al control de la calidad del gasto público le valió ser reconocido por EF como el Figura Pública del 2014. Al inicio del trámite del presupuesto de la República del 2015, que asciende a ¢7,9 billones, Solís fue el primer diputado que dio un paso al frente y habló de recortes de ¢300.000 millones.

Esa posición lo enfrentó con la mayoría de su fracción y con el presidente Luis Guillermo Solís quien logró, al final, que el plan de gastos saliera intacto del Congreso. Pero el lance de Casa Presidencial no implicó un jaque mate para Ottón Solís.

Al considerar la posición fiscal del Poder Ejecutivo como irresponsable, en cuanto se concretó el aval al presupuesto procedió a enviarles a los ministros de Luis Guillermo Solís una petición escrita para que ejecuten, motu proprio, los recortes al presupuesto que no pudieron concretar él y las bancadas de oposición, sus aliados en esta ocasión.

¿Volvería a enfrentarse al Gobierno el próximo año si envía un presupuesto que crezca casi tres veces más que la inflación proyectada para el periodo? El tres veces candidato presidencial no necesita tomar el camino más intrincado para lanzar sus respuestas, típicamente directas. “No hay conciencia del gasto público y esa pelea tiene que acometerse. (...) Si el año entrante vuelvo a presidir Hacendarios voy a meterme con el Ministerio de Hacienda, me quieran consultar o no.

Edad: 60 años.

Estudios: Economista graduado de la Universidad de Manchester, Inglaterra.

Puesto: Diputado por San José del Partido Acción Ciudadana (PAC).

