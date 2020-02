No hay palabras para expresar mi tristeza por la partida de Clay. Sin embargo, hay muchas palabras para expresarle mi gratitud. Él me ayudó a entender la importancia de hacer un trabajo que me interese, con colegas a quienes respeto, y a equilibrar eso con la construcción de una vida personal que también tenga significado. La oportunidad de colaborar con él fue un regalo que nunca di por sentado.