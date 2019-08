4 ¿Necesito de alguien que me guíe? Muchas veces tenemos muchas ideas, pero no sabemos como llevarlas a la práctica y ahí es cuando la ayuda de alguien es muy valiosa. Sin embargo, esta tercera persona, llámese coach, terapeuta, etc., no nos debe decir que hacer con nuestra vida. Esta persona, lo que debe hacer es ayudarnos a descubrir esas respuestas y a concretarlas en un plan para llevarlas a cabo.