El paso hacia las organizaciones que se desarrollan, florecen y triunfan está en la gente. Aquellas que tienen como eje central su talento humano, trascienden. Esto implica que cada análisis y cada decisión se debe hacer teniendo como elemento central a las personas, no a las finanzas, no a la imagen, no las ventas: a la gente. Suena fácil, pero sin duda no lo es. Cómo no poner primero el flujo de caja, las deudas, los gastos y los ingresos, cuando los números saltan en una crisis.