Ciertamente no es fácil. Los departamentos de policía no tienen disponibles las mismas herramientas con que cuentan las compañías privadas, no hay bono de contratación o flexibilidad en las descripciones del puesto. Lo que sí tienen es una fuerte misión y una fuerza de trabajo existente que reporta altos niveles de motivación en el servicio público. Debido a esto, no es de sorprender que los departamentos de policía se apoyen en mensajes de servicio público para reclutar.