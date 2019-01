Guía para elaborar productos a partir de los datos

Considere el futuro potencial al evaluar el desempeño del producto de datos. Evaluar los resultados después del lanzamiento para tomar la decisión de continuar o no con un producto de datos no es tan sencillo como los de una simple mejora de la interfaz de usuario. Ello es porque un producto de datos podría mejorar substancialmente conforme reúne más información, y porque los productos de datos fundacionales podrían permitir mucha más funcionalidad con el paso del tiempo. Antes de enlatar un producto de datos que no parece un ganador obvio, pídale a sus científicos de datos que cuantifiquen las respuestas a algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿a qué tasa esta mejorando orgánicamente el producto gracias a la recolección de datos? ¿cuántos frutos hay al alcance para mejoras del algoritmo? ¿qué clase de aplicaciones hará posibles en el futuro? Dependiendo de las respuestas, un producto con mediciones poco inspiradoras en la actualidad podría merecer que lo mantenga.