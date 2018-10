Segundo, el modelo de un ecosistema “federado” podría ser viable en aquellos casos donde los beneficios de compartir datos son sólidos, incluso aunque la información sea altamente sensible. El Beacon Project, impulsado por la Global Alliance for Genomics and Health, ilustra cómo podría funcionar un modelo federado: Los datos permanecen protegidos dentro de las fronteras nacionales, pero dependiendo del nivel de acceso otorgado a una organización, pueden ser consultados individualmente o en conjunto a través de la Beacon Network.