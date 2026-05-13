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1.700 personas confinadas en un crucero en Francia tras muerte de un pasajero

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Por AFP

Más de 1.700 personas se encuentran confinadas a bordo de un crucero en Francia tras la muerte de un pasajero y sospechas de una epidemia de gastroenteritis, indicaron este miércoles las autoridades sanitarias.








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