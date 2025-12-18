Acuerdo UE-Mercosur en riesgo: Francia e Italia bloquean firma

A solo 48 horas de la fecha pactada para sellar el histórico acuerdo UE-Mercosur, las potencias europeas se enfrentan en una batalla diplomática que podría descarrilar 25 años de negociaciones comerciales.

Europa dividida: El bloque proteccionista gana fuerza

La cumbre de líderes europeos en Bruselas se ha convertido este jueves en el escenario de un enfrentamiento decisivo. Mientras la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, busca la luz verde definitiva para firmar el pacto este sábado en Foz do Iguaçu (Brasil), un bloque de resistencia encabezado por Francia, Italia, Polonia y Hungría ha puesto freno de mano a las aspiraciones de libre comercio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido categórico al señalar que “las cuentas no cuadran”, rechazando cualquier intento de imponer el acuerdo “por la fuerza”. A esta postura se ha sumado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien calificó de “prematura” la firma debido a la falta de salvaguardias para sus productores locales.

Tractores en Bruselas y el dilema alemán

La presión política responde a una realidad en las calles. Cientos de tractores han paralizado el barrio europeo en Bruselas. El sector agrícola teme que la entrada masiva de carne, soja, arroz y miel desde Sudamérica —con normativas ambientales y sanitarias diferentes— destruya la competitividad del campo europeo.

En la otra acera, potencias exportadoras industriales como Alemania y España presionan por el “sí”. El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió que la credibilidad de la política comercial europea está en juego, mientras que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, calificó de “frustrante” la posibilidad de perder un mercado potencial de 700 millones de consumidores.

A favor: Comisión Europea, Alemania (automotriz/maquinaria), España, Países Nórdicos.

En contra: Francia, Italia, Polonia, Hungría (sector agrícola).

El riesgo: Sin el apoyo de estos países clave, la Comisión no alcanza la mayoría cualificada necesaria para ratificar el texto.

El ultimátum de Lula da Silva

Desde Brasilia, el tono es de impaciencia. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha lanzado un ultimátum diplomático: si el acuerdo no se cierra ahora, bajo la presidencia pro tempore brasileña del bloque, no habrá más intentos durante su mandato. “Si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante”, sentenció el mandatario, evidenciando el desgaste de una negociación que ha atravesado décadas sin concretarse.

¿Cuál es el impacto para Costa Rica?

Aunque Costa Rica no es parte del Mercosur, el desenlace de esta negociación es crítico para la economía nacional y el sector exportador costarricense por tres razones fundamentales:

Precedente de Proteccionismo Europeo: El rechazo de Francia e Italia se basa en el cumplimiento de normativas ambientales y sanitarias (Pacto Verde Europeo). Si la UE endurece su postura con el Mercosur, es una señal de alerta para los exportadores costarricenses (piña, banano, café), quienes podrían enfrentar barreras no arancelarias más estrictas en el corto plazo bajo la misma justificación. Competencia en el Mercado Europeo: Si el acuerdo finalmente se firma, productos sudamericanos entrarán a Europa con aranceles preferenciales. Esto podría restar competitividad a ciertos productos costarricenses que hoy gozan de ventajas gracias al Acuerdo de Asociación (AACUE), obligando a las empresas ticas a elevar sus estándares de calidad y diferenciación. Incertidumbre Global: Para una economía abierta como la de Costa Rica, que la mayor zona de libre comercio del mundo fracase por presiones políticas internas envía una señal negativa sobre el estado de la globalización y el comercio multilateral, afectando el clima de inversión y los flujos comerciales.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué los agricultores europeos se oponen al acuerdo con Mercosur?

Argumentan competencia desleal. Consideran que los productos sudamericanos (carne, soja, etc.) son más baratos porque no están sujetos a las mismas regulaciones ambientales, laborales y sanitarias estrictas que la UE impone a sus productores.

¿Qué pasa si no se firma el acuerdo este sábado?

Según el presidente de Brasil, Lula da Silva, la negociación podría congelarse indefinidamente bajo su mandato. Además, la UE perdería credibilidad diplomática y oportunidades de mercado frente a competidores como China.

¿Qué países integran el Mercosur?

Los miembros plenos son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bolivia se encuentra en proceso de adhesión plena, y Venezuela está actualmente suspendida.