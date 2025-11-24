Internacionales

Aerolínea de España suspende vuelos con Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

Por AFP

Una aerolínea de España decidió suspender sus conexiones con Venezuela, como ya hicieron otras compañías, después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de su despliegue en el Caribe, indicaron fuentes de la empresa.








