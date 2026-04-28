Internacionales

Aerolíneas de bajo costo recortan oferta de vuelos ante escalada en precios del combustible

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Por AFP

Aerolíneas de bajo costo como Ryanair, Transavia y Volotea sufren más duramente que sus rivales el fuerte aumento del precio del combustible, lo que las llevó a cancelar vuelos.








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