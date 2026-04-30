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AIE advierte: El mundo enfrenta la mayor crisis energética de su historia por conflicto en Oriente Medio

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Por AFP

El mundo enfrenta “la mayor crisis energética de su historia”, provocada por la guerra en Oriente Medio y las perturbaciones en el comercio de hidrocarburos, afirmó este jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.








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