Airbus anuncia un nuevo problema del A320 tras tener que actualizar el software de miles de aviones

Airbus anunció este lunes que encontró un nuevo problema en algunos aviones A320.

Airbus dijo que encontró “problemas de calidad” en los paneles metálicos de su avión A320, pero afirmó que el incidente está “circunscrito”.

El fabricante indicó que “está inspeccionando todos los aviones potencialmente afectados, sabiendo que solo una parte tendrá que ser objeto de medidas adicionales”, declaró una portavoz de la empresa a la AFP.

Airbus confirmó las informaciones de prensa que lastraron más temprano las acciones de la empresa en la bolsa de París.

“La fuente del problema fue identificada, circunscrita”, agregó Airbus, y subrayó que las piezas afectadas son “limitadas”.

El fabricante aeronáutico anunció este lunes más temprano que menos de 100 aviones Airbus de la serie A320 permanecen inmovilizados debido a un software de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares, de los cerca de 6.000 aparatos potencialmente afectados.

“La gran mayoría” de los aviones han sido modificados desde que se anunció el problema el viernes, precisó Airbus en un comunicado.

Afirmó que trabaja con las aerolíneas en “la modificación de menos de 100 aparatos restantes para asegurar que puedan ser puestos nuevamente en servicio”.

El sábado por la mañana, el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, había adelantado ya que sólo un centenar de aparatos A320 seguirían inmovilizados a la espera del cambio del programa de control de navegación.

Pero Airbus no lo había confirmado hasta ahora.

El grupo europeo anunció la noche del viernes que 6.000 ejemplares de su exitoso modelo debían cambiar urgentemente un programa informático de control de vuelo, vulnerable a las radiaciones solares.

Airbus dijo que encontró “problemas de calidad” en los paneles metálicos de su avión A320, pero afirmó que el incidente está “circunscrito”. (YURI KADOBNOV/AFP)

El anuncio fue hecho a raíz de un incidente a fines de octubre en Estados Unidos con un vuelo de JetBlue, en el que la nave, que volaba de Cancún (México) a Newark, cerca de Nueva York, perdió repentinamente altura sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida.

Airbus urgió el viernes a sus clientes a “detener inmediatamente los vuelos” de unos 6.000 aparatos, pero pudo intervenir rápidamente en miles de naves ese mismo día y el sábado, lo que despejó el temor a una perturbación de gran escala en el tráfico aéreo mundial.

La colombiana Avianca informó inicialmente de afectaciones “significativas” en sus vuelos, debido a que la actualización del programa afecta a más del 70% de su flota, y suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre incluido.

El sábado, la aerolínea indicó en un comunicado que el 51% de la flota A320 tenía “el software actualizado por completo”, y que esperaba que los técnicos completaran su trabajo “en los próximos días”.

El A320, una gama que engloba también los modelos A318, A319 y A321, es el aparato comercial civil más vendido del mundo.

Entró en servicio en 1988, y hasta finales de septiembre se habían entregado 12.257 ejemplares.