Airbus pide detener “inmediatamente” los vuelos de 6.000 aviones A320 y acepta que afectará a pasajeros

Por AFP y Redacción EF

El fabricante europeo Airbus emitió este viernes una alerta sin precedentes que obligará a dejar en tierra miles de aviones de la familia A320 en todo el mundo.








