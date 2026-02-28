Alí Jamenei, líder supremo de Irán, murió, anuncia Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos. (HANDOUT/AFP)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a “derrocar” el régimen iraní tras dar por muerto a su líder supremo Alí Jamenei en un ataque conjunto con Estados Unidos, al que Teherán respondió con misiles contra varias monarquías del Golfo.

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

“Tenemos la sensación” de que los informes sobre la muerte de Jamenei son “correctos”, coincidió el presidente estadounidense Donald Trump.

Dos televisiones israelíes afirman que Trump y Netanyahu vieron una “foto del cuerpo” de Jamenei.

Desde las primeras horas de la ofensiva, el ejército israelí señaló que habían atacado varias reuniones de altos cargos en Teherán. Entre las zonas atacadas figuraba el barrio donde se encuentra la residencia del líder supremo, donde periodistas de AFP vieron un amplio dispositivo de seguridad y calles cortadas.

Pero por la tarde, en decllaraciones a la cadena estadounidense NBC, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que Jamenei está vivo, “que yo sepa”, así como “todos los oficiales de alto rango”.

En su discurso, Netanyahu lo contradijo. “Eliminamos a altos responsables del régimen de los ayatolás, comandantes de los Guardianes de la Revolución, responsables de primer plano del programa nuclear”, dijo.

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin entre los muertos figuran, el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour, Ali Shamkhani, asesor de Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

En Teherán, las informaciones de la presunta muerte de Jamenei se recibieron con aplausos desde las ventanas y gritos de alegría, reportaron testigos.

Desde primeras horas de la mañana Netanyahu y Trump dieron a entender que querían un cambio de régimen y animaron a los iraníes a sublevarse.

“Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro”, les dijo Netanyahu por la noche.

“Cuando hayamos terminado, tomad el poder, os tocará a vosotros hacerlo”, había lanzado antes el estadounidense.

Por la noche Trump declaró a ABC News que tiene “una idea muy clara” sobre quién será el próximo líder de Irán. No dio un nombre.

Entre los aspirantes figura Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución islámica, quien dijo que espera la “victoria final” para “reconstruir Irán”.

El número de muertos por el ataque este sábado contra un colegio en el sur de Irán subió a 85, informó el poder judicial iraní, después de bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

“El número de mártires en la escuela para niñas de Minab ha aumentado a 85”, según la fiscalía de la zona, citada por el sitio web Mizan Online del poder judicial.

En un comunicado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque de “salvajada” que “constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.

AFP no pudo verificar el balance o las circunstancias de lo ocurrido.

Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de bombardeos contra su enemigo el sábado en la mañana.

La Media Luna Roja iraní afirmó en la tarde que al menos 201 personas murieron y 747 resultaron heridas en los ataques.