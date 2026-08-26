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Altas temperaturas alteran el color de la mariposa Morpho y reducen su supervivencia ante depredadores

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Por AFP

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La mariposa Morpho, famosa por sus alas azul metálico que inspiraron un emoji, está en riesgo debido a las altas temperaturas que afectan el brillo intenso con el que elude a sus depredadores, señaló una investigación difundida el martes.








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