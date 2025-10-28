Internacionales

Alto al fuego no prospera: Netanyahu ordena atacar de inmediato la Franja de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza. En dos años, casi 69.000 palestinos, la gran mayoría civiles, han sido asesinados como represalia a los ataques del 7 de octubre del 2023.

EscucharEscuchar
Por AFP

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó el martes 28 de octubre a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, luego de acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
GazaIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.