“América no pertenece a una doctrina ni a una potencia”, dice presidenta de México tras intervención de Estados Unidos en Venezuela

La declaración de la mandataria ocurre luego de que el presidente Donald Trump describió el operativo para detener a Maduro como una actualización de la Doctrina Monroe

Por AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este lunes 5 de enero que América no pertenece a Estados Unidos ni a ninguna doctrina política luego del operativo militar con que la Washington sacó por la fuerza de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.








