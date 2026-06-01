Internacionales

Análisis: Colombia definirá su futuro entre la mano dura de la ultraderecha y la continuidad de la izquierda

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Por AFP

Abelardo de la Espriella, un ultraderechista que representa el rechazo al mandatario Gustavo Petro, parte con ventaja frente a la izquierda de cara al balotaje presidencial del 21 de junio en Colombia.








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