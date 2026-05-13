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Análisis: el estrecho de Ormuz es la última carta de Irán para presionar a Washington

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Por AFP

Perdió a numerosos dirigentes, sus infraestructuras resultaron gravemente dañadas por bombardeos y su economía está devastada, pero la República Islámica de Irán cree disponer de un “arma mágica”: el control del estrecho de Ormuz para hacer ceder a Estados Unidos.








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