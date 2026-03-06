Internacionales

Análisis: Geopolítica del aislamiento; el costo diplomático de la estrategia “Estados Unidos primero”

Por AFP

Cuando Estados Unidos libró la Guerra del Golfo de 1991, el presidente George Bush padre se jactó de haber construido una amplia coalición como no se veía en décadas. Cuando su hijo atacó Irak en 2003, afrontó duras críticas, pero consiguió el respaldo de varios aliados incondicionales.








