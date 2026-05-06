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Análisis: León XIV cumple un año de pontificado marcado por el pulso geopolítico con Donald Trump

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Por AFP

Elegido papa hace un año, León XIV ha visto cómo su estilo, caracterizado por la moderación, queda opacado por el choque frontal con el gobierno de su compatriota estadounidense Donald Trump, que ha puesto sus llamamientos pacifistas en el punto de mira.








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León XIV
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