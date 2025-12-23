Internacionales

Aparecen más referencias a Trump en nuevos documentos del caso Epstein

Las nuevas publicaciones relacionadas con el delincuente sexual fallecido, Jeffrey Epstein, contienen numerosas referencias al presidente Donald Trump

Por AFP

Los nuevos archivos publicados el martes por el gobierno de Estados Unidos en relación con el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein contienen numerosas referencias al presidente Donald Trump, incluidos documentos que detallan vuelos que tomó en el jet privado de su entonces amigo cercano.








