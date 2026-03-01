Así decidieron Estados Unidos e Israel matar a Alí Jamenei, líder supremo de Irán

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) supo que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, iba a participar en una reunión el sábado por la mañana en Teherán, lo que permitió a los ejércitos estadounidense e israelí atacarlo, afirmó el domingo el New York Times.

Citando fuentes cercanas a la operación, el diario estadounidense aseguró que la CIA seguía los movimientos de Jamenei desde hacía varios meses y conocía sus lugares de residencia y sus costumbres.

“Luego, la agencia supo que una reunión de altos cargos debía celebrarse el sábado por la mañana en un complejo inmobiliario perteneciente a las autoridades iraníes en el corazón de Teherán”, reportó.

“Más importante aún, la CIA se enteró de que el guía supremo debía estar presente”, afirmó el periódico.

Los estadounidenses compartieron esa información con Israel y, según fuentes al tanto del proceso de toma de decisiones citadas por el diario, ambos países decidieron ajustar el calendario del ataque.

El bombardeo les permitió matar al líder supremo de la república islámica.

El plan inicial preveía un ataque nocturno, según el diario.

Según el periódico, el ataque se llevó a cabo a las 09H40 hora local (06H10 GMT) mediante misiles aire-tierra de largo alcance cuyo nombre no identificó.

En respuesta, Irán lanzó una serie de ataques contra intereses estadounidenses en la región, pero también contra otros países de la zona.