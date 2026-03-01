Internacionales

Así queda Vladimir Putin en Rusia tras la muerte de Alí Jamenei en Irán

Por AFP

Bashar al Asad, Nicolás Maduro y ahora Alí Jamenei. En menos de un año y medio, Vladimir Putin perdió varios aliados internacionales de importancia sin que el Kremlin, sumido en su guerra en Ucrania, pueda hacer gran cosa.








