Así queda Vladimir Putin en Rusia tras la muerte de Alí Jamenei en Irán

Bashar al Asad, Nicolás Maduro y ahora Alí Jamenei. En menos de un año y medio, Vladimir Putin perdió varios aliados internacionales de importancia sin que el Kremlin, sumido en su guerra en Ucrania, pueda hacer gran cosa.

El presidente ruso se limitó el domingo a publicar una carta para expresar sus condolencias tras el asesinato del guía supremo iraní, “un hombre de Estado fuera de lo común que ofreció una contribución personal inmensa al desarrollo de las relaciones de amistad entre Rusia e Irán”.

En junio de 2025, al responder a una pregunta de la AFP en una conferencia de prensa, Putin declaró que ni siquiera quiere “discutir” sobre la eventualidad del asesinato de Jamenei. (GAVRIIL GRIGOROV/AFP)

Aunque denunció un acto de “violación cínico” de “la moral y del derecho internacional”, ni Putin ni las autoridades rusas no anunciaron oficialmente una ayuda concreta a Teherán ante los bombardeos estadounidenses e israelíes en curso.

El sábado, el ministro iraní de Relaciones exteriores, Abás Araqchi, tomó la iniciativa, según Moscú, de llamar a su homólogo ruso, Serguei Lavrov, cuando comenzaron los bombardeos.

El “salvador” fracasó

Para el experto ruso Alexander Baunov, miembro del centro Carnegie, la muerte de Jamenei coloca al presidente ruso en una “situación difícil”.

Desde la reelección de Donald Trump, Putin busca apaciguar al turbulento multimillonario para ganarse el favor estadounidense en las negociaciones sobre la guerra desencadenada en Ucrania por el ataque ruso de 2022.

A inicios de enero, la captura estadounidense del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, significó la pérdida de otro apoyo importante de Rusia. Y ahí tampoco el Kremlin pudo hacer nada.

“Dos veces en dos meses Putin ha fracasado en cumplir su papel de salvador”, subraya Baunov en su cuenta Telegram. Y en el caso de Jamenei, agrega el experto, “el asesino es su amigo Trump”.

Antes, el jefe del Kremlin al menos pudo facilitar al exdirigente ucraniano Viktor Yanukovich refugio en Rusia, tras la revuelta europeísta de 2014. Diez años después, el sirio Bashar al Asad y su familia también huyeron a Rusia tras su derrocamiento en Siria.

“Esfera de influencia”

A diferencia del caso Maduro, la muerte de Jamenei ocurrió en una parte del mundo que Rusia considera como su “hemisferio”, estima Baunov.

El experto compara este asesinato al del libio Muamar Gadafi, también aliado de Moscú, en 2011. Ese hecho marcó, según Baunov, “un giro en la política rusa” y uno de los argumentos de Putin para “romper con Occidente”.

Irán siguió como uno de los más cercanos aliados y apoyos de Rusia a lo largo de la ofensiva lanzada en 2022 por el Kremlin en Ucrania.

Kiev y los occidentales acusan a Teherán de suministrar a Rusia armas y tecnología militar, como drones Shahed, de concepción iraní, que Rusia produce ahora masivamente y utiliza diariamente para bombardear a Ucrania.

En 2025, Rusia e Irán también firmaron un tratado de asociación estratégica para reforzar sus relaciones, inclusive en el campo militar.

Además de la pérdida de un importante aliado como Jamenei, las consecuencias del conflicto actual en Irán para Rusia son todavía difíciles de evaluar.

El diputado ruso Anatoli Vaserman, interrogado por el diario MK.ru, consideró que a corto plazo la guerra podría beneficiar a Moscú si conduce a un aumento del precio del petróleo y, consecuentemente, un aumento de ingresos para su país.

A más largo plazo, predice “grandes problemas” para Estados Unidos e Israel si las autoridades iraníes “resisten” a la campaña de bombardeos.

Por su parte, Ucrania se congratuló lógicamente del asesinato del dirigente iraní.

Para el ministro ucraniano de Relaciones exteriores, Andrii Sibiga, su muerte muestra que Rusia no es un “socio confiable incluso para aquellos que cuentan mucho” con ese país, que pierde influencia a causa de su “guerra insensata contra Ucrania”.