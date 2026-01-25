Internacionales

Aumenta posibilidad de nuevo cierre de gobierno en Estados Unidos por tiroteo en Mineápolis

Senadores aseguran que votarán en contra de un proyecto de ley de presupuesto tras asesinato de segundo ciudadano a manos de agentes federales

Por AFP

Varios senadores de Estados Unidos dijeron el sábado que votarán contra un proyecto de ley de presupuesto la próxima semana después de que agentes federales mataran a un segundo estadounidense en Mineápolis, lo que aumenta las probabilidades de un cierre del gobierno.








