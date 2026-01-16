Autoridad aérea de Estados Unidos advierte de “actividad militar” en el espacio aéreo de México y América Central

El regulador estadounidense de aviación alertó este viernes de “actividad militar” en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.

La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) menciona “situaciones potencialmente peligrosas”, que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite, y abarca un período de sesenta días.

El presidente Donald Trump advirtió el 8 de enero que Estados Unidos iba a “iniciar ataques terrestres” contra los cárteles narcotraficantes, después de haber llevado a cabo ya ataques contra embarcaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico.