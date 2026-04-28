Internacionales

Banco Mundial prevé alza del 16% en materias primas por tensiones en Oriente Medio

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Por AFP

Los precios de las materias primas como petróleo, fertilizantes, productos agrícolas o metales han tenido un alza de 16% en promedio este año, estimó el martes el Banco Mundial (BM) al señalar a la guerra en Oriente Medio y otros factores como responsables.








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