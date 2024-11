Biden y Harris felicitan a Donald Trump por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales

El presidente Joe Biden “felicitó” a Donald Trump y lo “invitó” a la Casa Blanca, informó este miércoles 6 de noviembre el gobierno estadounidense.

El mandatario demócrata de 81 años “se dirigirá a la nación” el jueves para abordar los resultados de las elecciones y el período de transición, precisó la Casa Blanca.

LEA MÁS: Impacto de la victoria de Trump: analizamos el futuro económico de Costa Rica

Kamala Harris, candidata demócrata, hizo lo mismo horas antes de salir a dar su discurso donde reconoció publicamente la derrota. La actual vicepresidenta llamó a Trump para felicitarlo por su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses, informó un asesor de la vicepresidenta.

Harris habló con Trump sobre la importancia de un traspaso de poder pacífico y de ser un presidente para todos los estadounidenses, añadió el consejero, que pidió permanecer en el anonimato.

Kamala Harris llamó a Donald Trump para felicitarlo. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

Palabras de Harris a su público

“Debemos aceptar los resultados” de las elecciones estadounidenses, afirmó este miércoles la vicepresidenta demócrata Kamala Harris a sus partidarios al reconocer su derrota electoral ante el expresidente republicano Donald Trump.

“Hoy temprano hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria”, dijo en la Universidad Howard en Washington. “También le dije que le ayudaremos a él y a su equipo con la transición y que participaremos en un traspaso pacífico del poder”.

LEA MÁS: ¿Cuál es el verdadero peso del voto latino en Estados Unidos y qué candidato es el favorito de los hispanos?

La demócrata instó a sus partidarios a “seguir luchando” al reconocer públicamente por primera vez su derrota ante el expresidente republicano Donald Trump en las presidenciales del martes.

“El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando”, dijo en un discurso a sus seguidores.