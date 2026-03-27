Internacionales

Billetes de Estados Unidos tendrán un cambio histórico

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Por AFP

Los billetes de Estados Unidos llevarán pronto la firma de Donald Trump, anunció el jueves el Departamento del Tesoro, algo inédito para un presidente estadounidense en ejercicio y que coincidiría con el 250º aniversario de la independencia.








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