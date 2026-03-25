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Cámara de Comercio Internacional advierte: conflicto en Oriente Medio gesta la “peor crisis industrial” de la historia reciente

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Por AFP

La guerra en Medio Oriente podría engendrar “la peor crisis industrial” que se recuerde, advirtió este miércoles el jefe de la Cámara de Comercio Internacional.








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Medio Oriente
AFP

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